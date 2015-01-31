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رويترز: حماس لم تعد تقبل مصر وسيطا بينها وبين « إسرائيل »

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:49 - 31 يناير 2015
حماس حماس
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 قال مصدر مقرب من الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم السبت إن حماس لن تقبل بعد الآن القاهرة وسيطا بينها وبين إسرائيل وذلك بعد أن حظرت محكمة مصرية الجناح العسكري ووصفته بأنه منظمة إرهابية.

وقال المصدر لرويترز « بعد قرار المحكمة لم تعد مصر وسيطا في الشؤون الفلسطينية الإسرائيلية. » وكانت مصر قامت مرارا بدور وساطة رئيسيا في اتفاقات الهدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وقالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت يوم السبت بحظر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإدراجه جماعة إرهابية.

وصدر الحكم بعد أيام من تعرض مقار أمنية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة لقطاع غزة الذي تديره حماس لهجمات كانت من بين الأكثر دموية خلال سنوات

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