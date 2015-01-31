إيطاليا « قلقة » إزاء بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة

أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي باولو جينتيلوني عن « قلق » بلاده إزاء قرار السلطات الإسرائيلية الشروع في بناء 430 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال جينتيلوني، في بيان له وزعته وزارة الخارجية اليوم السبت، « إن هذا القرار من شأنه أن يزيد من تعقيد الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات بين الطرفين، ويبدو متعارضاً مع نوايا التوصل إلى السلام على أساس حل الدولتين، والتي أكدتها الحكومة الإسرائيلية مراراً ».

وختم وزير الخارجية الإيطالي البيان بالقول « إن إيطاليا تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في هذا القرار وفي سياسة الاستيطان ».

وكانت منظمة « إسرائيلية » غير حكومية مختصة بمتابعة الاستيطان، أفادت بأن حكومة بنيامين نتنياهو، أصدرت، صباح اليوم الجمعة، مناقصات لبناء 450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس.

وقالت حركة « السلام الآن » اليسارية، في تصريح مكتوب، إن « 102 وحدة (شقة سكنية) في مستوطنة كريات أربع في الخليل (جنوبي الضفة الغربية)، و156 في مستوطنة الكناه (شمال)، و78 وحدة في مستوطنة الفية منشيه (شمال)، و114 في مستوطنة آدم (شمال شرق القدس) ».

وأضافت المنظمة، أن « هناك مناقصة لبناء فندق في مستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس)، ومناقصات أخرى لمرافق تجارية ومكاتب في مستوطنتي عمانوئيل (شمالي الضفة الغربية) ومعاليه أدوميم ».

وتابعت « أضف إلى ذلك، فإن هناك مخطط لبناء 93 وحدة في جنوبي غيلو(جنوبي القدس) حيث تم إيداعها للمصادقة في اللجان ».

ولم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية، أي بيان أو تعقيب بهذا الشأن.

والمناقصات هي المرحلة الأخيرة قبل عملية البناء الفعلي.

يذكر أن السلطة الفلسطينية التي وقعت مطلع الشهر الجاري على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية عقب فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع فلسطيني عربي لإنهاء الاحتلال، تهدد باللجوء إلى المحكمة لمعاقبة إسرائيل على بنائها الاستيطاني.