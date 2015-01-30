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عاموس غلعاد: « حزب الله » يعمل لفتح جبهة جديدة من سورية ضد إسرائيل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:52 - 30 يناير 2015
عاموس جلعاد عاموس جلعاد
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قال رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الإسرائيلية، عاموس غلعاد، إن « حزب الله » يعمل انطلاقاً من الأراضي السورية من أجل فتح جبهة جديدة ضد الجانب الإسرائيلي.

وأقر غلعاد في تصريحات نشرتها الإذاعة العبرية، اليوم الجمعة، بوجود خلافات بين المستويين السياسي والعسكري فيما يتعلق بعملية استهداف الكوادر الميدانية لـ « حزب الله » وضابط إيراني كبير قرب القنيطرة قبل أسبوعين.
 

من جانبه، شكّك النائب عومير بار ليف من أقطاب حزب « العمل » الإسرائيلي، في صحة قرار استهداف قيادات « حزب الله » في القنيطرة، قائلاً « إنه يجدر التساؤل حول ما إذا كانت فائدة هذه العملية تساوي الثمن المترتب عليها، متمثلاً بخطر الانزلاق إلى مواجهة أوسع نطاقاً والخسائر اللاحقة بالعسكريين وشلّ مجرى الحياة في شمال البلاد ».

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