مبعوث أمريكية للشرق الأوسط: حزب الله يمتلك عشرات الآلاف من الصواريخ

حذر السيناتور جورج ميتشيل، المبعوث الأمريكي السابق إلى الشرق الأوسط، من انفجار صراع بين « إسرائيل » وحزب الله تجتذب نيرانه جميع الحرائق المندلعة بشكل متفرق في المنطقة حاليا، مضيفا أن حزب الله يمتلك عشرات آلاف الصواريخ ويمكنه أن يشكل خطرا على الإسرائيليين.

وقال ميتشيل، لـ« CNN » حول العمليات الأخيرة على الحدود بين « إسرائيل » وكل من سوريا ولبنان: « الوضع خطير جدا لأن هناك الكثير من الصراعات المتداخلة في المنطقة برمتها ولا يمكن لأحد توقع كيفية مسار الأمور بحال تفجر مواجهة قادرة على أن تجتذب إليها جميع الحرائق المشتعلة في المنطقة، وبالتالي من الضروري على كل الأطراف الآن اللجوء إلى التهدئة ».

وتابع السياسي الأمريكي بالقول: « حزب الله يخاطر بشدة بما يقوم به، أما بالنسبة لإسرائيل، فإن آخر ما ترغب به حاليا هو وجود صراع على حدودها لأنها مازالت تواجه وضعا صعبا مع المقاومة الفلسطينية بغزة. »

ورأى ميتشيل أن إسرائيل « مستعدة تماما على المستوى العسكري » لحرب واسعة على غرار حرب عام 2006، مذكرا بأنها « القوة العسكرية المهيمنة في المنطقة » ولكنه استطرد بالقول: « الخطر يكمن في وجود تهديد بالصواريخ والقذائف وليس في المواجهات المباشرة عبر الحدود، وتشير المعلومات المتداولة علنا في »إسرائيل« إلى وجود ما بين 30 إلى 50 ألف صاروخ لدى حزب الله، هذا دون ذكر ما يرد في التقارير السرية ».

وأضاف: « الصواريخ التي لدى الحزب اليوم أكثر دقة وأكثر تدميرا من الترسانة التي تمتلكها المقاومة بغزة، ولكنها أقل تطورا من ترسانة إيران نفسها، ومع ذلك فهي تشكل خطرا كبيرا على أمن وسلامة الشعب الإسرائيلي، وبالتالي فإن أي نزاع في ظل الظروف الحالية القائمة في المنطقة سيكون أمرا شديد الخطورة على كل الصعد ».

ولفت ميتشيل إلى وجود دور يمكن لأمريكا لعبه من أجل التهدئة في المنطقة موضحا: « نحن حلفاء لـ »إسرائيل« ولدينا علاقات قوية مع الأردن والسعودية والإمارات والعديد من دول المنطقة وهم جميعا يتطلعون إلى الموقف الأمريكي رغم الخلافات أحيانا حول بعض التكتيكات... ليس لدينا اتصال مباشر مع حزب الله ونحن لا نعترف به ولكن لدينا اتصالاتنا مع الحكومة اللبنانية ويمكننا الطلب من جميع الأطراف الحفاظ على الهدوء. »