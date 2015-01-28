غاريث بيل .. يتحدث عن عرض اليونايتد وسبب عدم تمرير الكرة لرونالدو

شرت صحيفة « ديلي ميل » البريطانية مقابلة مطولّة للدولي الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني مع إذاعة « كادينا كوبيه » الإسبانية صباح اليوم الأربعاء تناول خلالها شائعات رحيله الى مسرح الأحلام والسّر الخفي وراء رفضه التمرير لصاروخ ماديرا في أكثر من مناسبة.

وقام مقدّم البرنامج خوسيه رامون دي لامورينا، بطرح سلسلة من الأسئلة على النفاثة الويلزية حول العديد من القضايا .. وتاليا نطرح جملة منها على النحو التالي:

كيف ترد على من يصفك باللاعب الأناني ؟

أقلام الصحافة تكسب العيش من خلال هذه الجزئيات، أنا مقتنع بما أقوم به لأنني أسجل وأصنع الأهداف .. هذه طريقة لعبي المفضلة.

لماذا رفضت تمرير الكرة الى رونالدو في مباراة إسبانيول ؟

لم أشاهد رونالدو في تلك اللحظة .. الوقوف في الملعب يختلف تماما عن المتابعة من خلف الشاشات حيث تكون الرؤية أفضل، هناك من يحاول تضخيم الأمور .. وكل شيء يسير بشكل جيد.

هل ستنتقل الى مانشستر يونايتد ؟

لا لا .. أنا سعيد في مدريد ويربطني عقد هناك « سانتياغو بيرنابيو » لفترة طويلة، أطمح لتحقيق المزيد من الألقاب مع النادي الملكي.

هل تربطك قصة حب مع ريال مدريد منذ الصغر ؟

نعم في الواقع أحببت ريال مدريد منذ صغري، في تلك الصورة التي نُشرت لي وأنا صغير مرتدياً قميص الفريق كنت حينها مع عائلتي في رحلة واقتنيت هذا القميص، كنت أتابع ريال مدريد الذي لطالما ضم لاعبين من طينة رفيعة، كنت أحب ثنائية زيدان ورونالدو فوق أرضية الملعب وأحب ما كان يقدمانه.

ما هو رأيك بجماهير ريال مدريد ؟

في كل مباراة نخوضها على « سانتياغو » نشعر بالحماس بسبب التشجيع الجماهيري منقطع النظير .. ولا زلت أتذكر جيدا كيف تم استقبالي منذ قدومي الى مدريد.

هل تعلّمت اللغة الإسبانية ؟

ما زلت أتلقى جلستين في كل أسبوع .. الأمور تسير على ما يرام.