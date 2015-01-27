هنية: المقاومة في تصاعد ومد

قال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الثلاثاء « إن المقاومة في تصاعد ومد متواصل ».

وأضاف هنية خلال تفقده مخيمات طلائع التحرير في مخيم الشاطئ « رسائلنا من خلال هذا المشروع الاهتمام بالجيل ليكون على أهبة الاستعداد للدفاع عن أرضهم وشعبهم ».

وتابع « نقول للعالم إن المقاومة اليوم في تصاعد وفي مد ولم تعد خيارا تنظيميا بل أصبحت المقاومة ثقافة وفكر وأدبيات يعيشها الشباب ».

وانطلقت مخيمات طلائع التحرير التي تشرف عليها كتائب القسام في العشرين من يناير/ كانون الثاني الجاري وتستهدف الفئة العمرية 15-21 عاماً وتنتهي في 27 يناير الجاري.

وحسب كتائب القسام تشمل المخيمات التدريبات والمهارات العسكرية، والرماية بالذخيرة الحية والمهارات الكشفية والمواعظ بالإضافة إلى دورات في الدفاع المدني والإسعافات الأولية.