الطقس: غائم جزئي و لا تغير على درجات الحرارة

يكون الجو اليوم غائماً جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما يوم غد الاربعاء يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

و يكون الجو الخميس غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

و في يوم الجمعة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج ارتفاع الموج .

و يطرأ السبت ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .