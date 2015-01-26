مصرع شاب في حادث سير بمدينة الخليل

لقي الشاب أحمد عبد المنعم حسن وزوز البالغ من العمر 23 عامًا مصرعه الاثنين، إثر تعرضه لحادث دهس في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت الشرطة في بيان صحفي: « بناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات الشرطة يتعلق بوقوع حادث دهس بمنطقة الحاووز بمدينة الخليل، على الفور تحرك للمكان قسم الحوادث بشرطة المرور للوقوف على أسباب الحادث ».

وأضافت أن الحادث ناجم عن تعرض الشاب المذكور للدهس من قبل شاحنة أثناء عبوره الطريق، الأمر الذي أسفر عن وفاته على الفور، وتم نقله إلى المستشفى الأهلي لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأشارت إلى أنه جرى إبلاغ النيابة العامة والتي أمرت بدورها بفتح تحقيق بالحادث وتوقيف سائق الشاحنة.