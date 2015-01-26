« معاريف »: الجنود على الحدود الشمالية يعانون من الجوع

قالت صحيفة « معاريف » العبرية، اليوم الاثنين، إنه في حين أعلنت « إسرائيل » حالة التأهب القصوى على الحدود الشمالية ودفعت بمزيد من القوات ومئات الجنود، اشتكى جنود وحدة النخبة من تعرضهم للجوع.

واشتكى جنود للصحيفة بأنهم لم يحصلوا على الإمدادات الغذائية الكافية، مشيرين إلى أنهم تلقوا وعودا لزيادة الكميات إلا أن ذلك لم يحصل حتى الآن، وأن بعض الجنود اضطروا للتخلي عن الوجبات الصغيرة القليلة التي وصلتهم يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وقال أحد الجنود: « أنهم لا يستطيعون الخروج من ثكناتهم العسكرية لشراء الأغذية نتيجة الوضع الطارئ جراء الأحداث الأخيرة في الشمال. »

وفي معرض رده على ذلك قال ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أنه يجري التحقق من القضية.