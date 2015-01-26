صحيفة: « إسرائيل » بعثت رسالة تهديد لحزب الله

كشفت مصادر دبلوماسية غربية ودولية لصحيفة « الحياة » اللندنية أن « إسرائيل » بعثت بتحذير شديد اللهجة إلى لبنان بواسطة عدد من السفراء المعتمدين لديه.

وحسب صحيفة الحياة، ففي الرسالة أن « إسرائيل » سترد على أي هجوم يستهدف مؤسسات « إسرائيلية » سواء في خارج إسرائيل أو في داخلها ردًا على الهجوم الذي استهدف الأحد الماضي موكبًا مشتركاً لـ « حزب الله » و« الحرس الثوري » في بلدة القنيطرة السورية« .

وأكدت أن »معظم أركان الدولة تبلغوا التحذير « الإسرائيلي » هذا من قبل أكثر من سفير غربي لفتوا إلى أن « تل أبيب » تحمّل « حزب الله » وزر أي هجوم حتى لو استهدف مراكز إسرائيلية في أقاصي الدنيا.