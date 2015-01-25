فيديو | يوفنتوس يبتعد بصدارة الكالتشيو .. والانتر يسقط على ارضه

حقق يوفنتوس فوزا غاليا على كييفو فيرونا (2-0), في المباراة التي جرت على ملعب « يوفنتوس أرينا » مساء الأحد, ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من الدوري الإيطالي.

ويدين يوفنتوس لفوزه لهدفي بول بوغبا في الدقيقة 60 , وستيفان ليشتستاينرفي الدقيقة 73,

ورفع رجال المدرب ماسيمليانو أليغري رصيدهم إلى 49 نقطة في القمة، بفارق 8 نقاط عن روما الوصيف، الذي يواجه فيورنتينا في وقت لاحق اليوم .

وفي مباريات أخرى, فاز تشيزينا على بارما (2-1), وهيلاس فيرونا على أتالانتا (1-0), وبنفس النتيجة فاز تورينو على إنتر ميلان, وتعادل سامبدوريا مع باليرمو (1-1).