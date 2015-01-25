الكشف عن عقوبة رونالدو ومدة غيابه عن الريال

كشفت صحيفة ماركا الاسبانية والمقربة من فريق ريال مدريد لكرة القدم عن تقرير الحكم الذي صدر بعد مباراة النادي الملكي وقرطبة والتي شهدت حالة طرد للنجم البرتغالي بسبب ضربه للاعب الفريق الاندلسي إديمار فراجا بشكل عنيف جدا والتي انتهت بفوز الملكي بنتيجة 2-1 بالوقت القاتل.

وكتب الحكم الاسباني اليخاندرو هيرنانديز في تقريره الخاص بالمباراة :« لقد قام كريستيانو رونالدو بضرب لاعب فريق قرطبة دون كرة والتدخل لم يكن عنيفا وعدوانيا. »

وقالت صحيفة ماركا من المتوقع ان يغيب رونالدو في حال تعرض للعقوبة لمدة قد تصل الى مباراتين، اي في حال تم اصدار هذه العقوبة لن يلعب لقاء كل من ريال سوسيداد ومباراة اشبيلية المؤجلة.

واكدت الصحيفة ان الدولي البرتغالي لن يغيب عن مباراة ديريي العاصمة مع اتلتيكو مدريد ضمن بطولة الدوري الاسباني على ملعب الروخي بلانكوس فيسنتي كالديرون.