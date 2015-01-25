فتح: مسيرات مركزية في مختلف مدن الضفة غدا الاثنين

دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني « فتح » دعت الى تظاهرات مركزية غدا الاثنين الساعة 12 ظهرا في جميع مراكز المدن لتصعيد المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال.

وقال المتحدث باسم حركة فتح اسامة القواسمي « إن الحركة دعت المواطنين وابناءها الى المشاركة في الفعاليات يوم غد، للرد على إجراءات الإحتلال العقابية بحق ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة، وذلك بتصعيد المقاومة الشعبية وتوسيع رقعتها الجغرافية ».

وأشار القواسمي« انه في ظل المعركة الدولية التي يخوضها الرئيس محمود عباس، وفي ظل الضغوط الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني وعدم دفع الضرائب فإنه يجب ان نتصدى للمحتل بتصعيد المقاومة الشعبية في كل المحافظات غدا الاثنين، وليكون هناك ضغط شعبي مقاوم على الأرض لثني حكومة الإحتلال عن عدوانها على الشعب الفلسطيني ».

وأضاف القواسمي« ان هناك ضغط آخر يجب ان نستمر به على حكومة الاحتلال، وهو الضغط الاقتصادي بالمقاطعة، فالإقتصاد الإسرائيلي يعتمد بشكل كبير على السوق الفلسطيني، وبالتالي علينا مقاطعة منتجات الإحتلال والإستغناء عن هذه البضائع، خاصة أن »إسرائيل« تسرق أموال الشعب الفلسطيني وتقطع عائدات الضرائب، وهي مستمرة في عدوانها بكافة أشكاله ».