البرلمان اليمني يؤجل البت في استقالة الرئيس هادي

أجل مجلس النواب اليمني إلى موعد لاحق اجتماعه « الطارئ » الذي كان مقررا الأحد 25 يناير/كانون الثاني للنظر في استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأعلن مصدر مطلع أن « هيئة رئاسة مجلس النواب أقرت تأجيل الجلسة الطارئة اليوم الأحد، إلى موعد سيتم تحديده لاحقا، حتى يتسنى إبلاغ كافة الأعضاء بالحضور ».

من جانبها، رجحت مصادر برلمانية أن تأجيل الجلسة جاء لإتاحة الفرصة أمام « نضوج المشاورات الجارية بين مختلف الأطراف السياسية من أجل الوصول إلى حل سياسي دون المرور إلى البرلمان ».

وأوضحت أن « ثمة توجه يقوده الحزب الاشتراكي اليمني والمبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، يتمثل في إقناع الرئيس بالعدول عن استقالته والبقاء بمنصبه والشروع في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الموقع عشية سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر الماضي ».

وبينت أن « الخيار الثاني وتقوده جماعة الحوثي يتمثل في تشكيل مجلس رئاسي، وهو ما يعارضه حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يؤيد عرض استقالة هادي على البرلمان نظرا لتمتع حزبه بأغلبية تسمح له بقبولها وبالتالي بتكليف رئيس البرلمان يحيى الراعي بمهامه وهو قيادي في الحزب ».