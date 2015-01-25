معايعة : خطة لإرسال 100 ألف سائح تركي لفلسطين خلال العام الجاري

أعلن رئيس جمعية وكلاء السفر التركيه « TURSAB » بشان أولوسوي، عن خطتها لإرسال 100 ألف سائح تركي إلى فلسطين، خلال العام الحالي.

جاء ذلك، عقب الاجتماع الذي جمعه بوزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رُلى معايعة، في مقر الجمعية بإسطنبول، ضمن الحملة الترويجية التي تقوم بها معايعة للترويج لفلسطين.

وأوضحت معايعة أن عددًا من وكلاء السياحة والسفر الأتراك سيزورون فلسطين خلال الفترة المقبلة للتعرف عن كثب على الواقع السياحي والبرامج السياحيه المقدمة ومقوماتها وبنيتها التحتية.

واتفق الطرفان عقب الاجتماع على تعزيز التعاون المشترك بالإضافة للترويج السياحي لفلسطين في تركيا، حيث ستقوم الجمعية ومن خلال مجلاتها الترويجية الدوريه بنشر مقالات وتقارير وصور حول تطور قطاع السياحة بالإضافة لأهم الأماكن الدينية والتاريخية في فلسطين.