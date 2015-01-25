الرهينة الياباني هارونا يوكاوا الذي يعتقد أنه قتل على يد داعش

اعتبر رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي، الأحد، أن صدقية شريط الفيديو الذي أعلن فيه تنظيم الدولة قتل أحد الرهينتين اليابانيين المحتجزين لديه، باتت « مرتفعة »، في وقت أثارت عملية القتل تنديدا دوليا.

ودان الرئيس الأميركي باراك أوباما « بشدة » قتل التنظيم المتطرف للرهينة الياباني هارونا يوكاوا، وحث على إطلاق سراح الرهينة الآخر.

وقال أوباما في بيان مكتوب « تدين الولايات المتحدة بقوة القتل الوحشي للمواطن الياباني هارونا يوكاوا على يد مسلحي تنظيم الدولة. »

أما رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون فقال إن مقتل الرهينة الياباني المرجح على يد داعش يذكر « بالوحشية القاتلة » لهذا التنظيم.

ونددت طوكيو بالقتل، وتعهدت الحكومة اليابانية ببذل كل ما في وسعها لإنقاذ الرهينة الثاني واصفة قـتل هارونا بالعمل غير المقبول.

كما طالب المتحدث باسم الحكومة اليابانية تنظيم داعش بالإفراج الفوري عن الرهينة الآخر لدى التنظيم، كينجي غوتو.

وانتهت الجمعة، المهلة التي منحها داعش لطوكيو ، لكي تدفع 200 مليون دولار فدية مقابل الإفراج عن الرهينتين.