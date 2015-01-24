وزير لبناني: حزب الله لن يرد على « إسرائيل » من لبنان

قال وزير السياحة اللبناني ميشال فرعون، إن ممثل حزب الله في الحكومة الوزير محمد فنيش أبلغ مجلس الوزراء أثناء الجلسة التي انعقدت في بيروت قبل يومين، بأن الحزب لن يسمح لـ« إسرائيل » بالاعتداء على لبنان وأن رده على الغارة التي استهدفت عناصره في القنيطرة لن يكون من لبنان.

وقال فرعون لصحيفة السياسة الكويتية، إن العملية الإسرائيلية زادت من هواجس اللبنانيين من مغبة انتقال المواجهات إلى الجنوب اللبناني.

وأشار إلى أنه كان قد حذر منذ البداية من مغبة تدخل حزب الله في سوريا وانعكاسه على لبنان.

ورأى فرعون أن إسرائيل لا تتورع عن إيذاء لبنان من دون أي أسباب، وبالتالي فإنه يجب عدم إعطائها أي ذرائع للقيام بذلك وعدم القيام بأي مغامرات قد تودي بلبنان إلى الانتحار، مشيرا إلى أن حزب الله « مدرك لهذه المخاطر »، على حد قوله.