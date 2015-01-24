أجهزة السلطة تعتقل 4 مواطنين وتستدعي صحفيًا

تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية، اعتقالاتها واستدعاءاتها على خلفية سياسية، حيث اعتقلت 4 مواطنين، بينما استدعت صحفيًا في محافظة رام الله.

ففي محافظة رام الله، استدعى جهاز المخابرات العامة الصحفي الطالب في كلية الإعلام بجامعة بيرزيت براء القاضي، وهو معتقل سياسي سابق على خلفية كتاباته الإعلامية.

وفي محافظة نابلس، اعتقل جهاز المخابرات العامة مساء أمس الشاب جهاد محمد عبد الله (23 عاما)، وابن عمه أحمد عبد الجليل عبدالله، وذلك بعد اقتحام منزل ذويهما في قرية صرة، حيث فتشوهما وعبثوا بمحتوياتهما.

كما اعتقل جهاز الأمن الوقائي في نابلس الشيخ لائق حج محمد من قرية جوريش، فيما رفض ذات الجهاز الإفراج عن الشاب محمود جبر حج محمد، رغم إصدار محكمة الصلح قراراً بالإفراج عنه، حيث أبقت اعتقاله كرهينة على ذمة المحافظ، بهدف إجبار ابن خاله أحمد حج محمد على تسليم نفسه للجهاز.

وفي نابلس كذلك، تواصل الأجهزة الأمنية اعتقال الأسير المحرر أنس جود الله، منذ حوالي شهر ونصف، وهو من الأسرى الإداريين الذي خاضوا معركة الأمعاء الخاوية، حيث اعتقلته أجهزة السلطة بعد فترة قصيرة من الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

أما في محافظة الخليل، فقد اعتقلت مخابرات السلطة الطالب والأسير المحرر نائل تيسير خلّاف من أمام جامعة الخليل، وهو كذلك ممن خاضوا الإضراب المفتوح في سجون الاحتلال لمدة 63 يومًا.