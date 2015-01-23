عباس: أهم القضايا التي ستقدم للمحكمة هي الاستيطان والاعتداءات

عقد الرئيس محمود عباس، ونظيره التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الجمعة، جلسة محادثات مطولة، تناولت آخر التطورات السياسية الراهنة على مختلف الاصعدة الفلسطينية والعربية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الرئيس عباس في تصريح له عقب المحادثات: 'نعلن حزننا وأسفنا لفقداننا لفارس عربي عظيم، رجل من رجالات الامة العربية الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي سمي فارسا وهو بحق فارس للامة وندعو له بالرحمة وأن يتغمده الله بواسع غفرانه ورحمته، ونرجو للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن يوفقه الله سبحانه لخدمة شعبه والامتين العربية والاسلامية'.

وأضاف عباس، 'نحن الآن متوجهون لتقديم التعازي للمملكة العربية السعودية، كما أني تبادلت التعازي مع أخي الرئيس الباجي قائد السبسي في مستهل محادثاتنا'.

وقال لقد 'أنهيت قبل قليل محادثاتي مع فخامة الرئيس السبسي، حيث تناولنا مختلف القضايا وخاصة فيما يتعلق بالمسيرة السياسية والى أين وصلت، مستعرضين كافة مسار عملية المفاوضات'.

وأضاف الرئيس عباس، إننا 'قدمنا طلبا للمحكمة الجنائية وهذا الطلب سوف يكون مفعلا في أول نيسان المقبل، وبعد ذلك سنحدد خطواتنا القادمة'، مشيرا الى أن أهم القضايا التي ستقدم للمحكمة هي الاستيطان والاعتداءات ضد شعبنا.

وحول العلاقات العربية العربية والعلاقة مع تونس قال عباس، 'نحن وتونس متطابقون في الموقف السياسي وفي العلاقات العربية العربية'.