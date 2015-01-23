ريال مدريد أغنى ناد في العالم وينابيع عقود الرعاية تدفع بمانشستر يونايتد للوصافة

صعد مانشستر يونايتد إلى المركز الثاني وراء ريال مدريد في قائمة أغنى أندية العالم في موسم 2013-2014، وذلك حسب أحدث إصدار من مؤسسة ديلويت للأبحاث المالية.

وقالت ديلويت يوم الخميس إنه رغم الموسم السيء في أرض الملعب، إلا أن دخل يونايتد ارتفع إلى 518 مليون يورو (599.4 مليون دولار)، قياسا بدخل العام السابق الذي بلغ 424 مليونا بزيادة قدرها 24 بالمئة في الإيرادات و34 بالمئة في حصيلة البث التلفزيوني.

وتصدر ريال القائمة للعام العاشر بعدما نال لقبه العاشر في دوري أبطال أوروبا، محققا إيرادات قدرها 550 مليون يورو ارتفاعا من 519 مليونا.

وجاء بايرن ميونيخ حامل لقب البوندسليغا في المركز الثالث بإيرادات قدرها 488 مليون يورو، ومن خلفه بفارق بسيط برشلونة الذي فشل الموسم الماضي في الفوز بأي لقب للمرة الأولى في 6 سنوات.. وجنى برشلونة 485 مليونا.

ويتوقع أن يستمر التفوق المالي ليونايتد بفضل عقد الرعاية البالغ مدته 7 سنوات مع شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات والذي بدأ هذا الموسم، وكذلك الاتفاق لعشر سنوات مع أديداس الذي سيبدأ في موسم 2015-2016 وسيحصل النادي بموجبه على 1.6 مليار دولار.

واستفاد النادي أيضا من نظام جديد لعقود البث التلفزيوني لمباريات الدوري الإنكليزي الممتاز.