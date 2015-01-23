« الرجوب » .. لقاء فاصل بين بطلى المحافظات الشمالية والحنوبية لتحديد بطل فلسطين

قال اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن الاتحاد قرر إقامة مباراة تجمع بين بطلي المحافظات الشمالية والجنوبية نهاية الموسم الحالي لتحديد بطل فلسطين يمثل الكرة الفلسطينية في المحافل القارية.

وأكد الرجوب خلال كلمة وجهها من أستراليا أن زيارة حكام من المحافظات الشمالية إلى قطاع غزة للمشاركة في مباريات الدوري الممتاز خطوة إضافية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على الحركة الرياضية وتجسيد وحدة الأداء بين شطرى الوطن.

وضم وفد الحكام طارق النقيب أمين سر لجنة الحكام، وأربعة حكام، ثلاثة للساحة هم: محمد بدير حكم دولي، واسحاق الكيلاني وبراء ابو عيشة حكم درجة أولى، وفارق عاصي حكم دولي مساعد.

وقال الرجوب « يمثل الحكام أولوية هامة من قبل مجلس إدارة الاتحاد، وأعطت زيارة حكام غزة إلى المحافظات الشمالية مؤخراً قوة وزخم كبيرين لدوري المحترفين »، « وقدموا جهداً كبيراً ودرجة عالية من الحيادية والمهنية خلال إداراتهم للمباريات ».

وأضاف الرجوب : زيارة حكام الضفة لغزة تساهم في خلق المنافسة بين الأندية وتأكيد لروح التحدي والإصرار في استئناف بطولة الدوري العام في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الحركة الرياضة في المحافظات الجنوبية.

وأشار الرجوب إلى أن زيارة وفد الفيفا الأخيرة إلى قطاع غزة بداية لإنهاء الحصار عن الحركة الرياضية واعلاناً للبدء في عقد الدورات المختلفة لمنظومة الاتحاد، لافتاً إلى أن الحركة الرياضية تستحق الرعاية والاهتمام والحفاظ على حيادية الرياضية عن التجاذبات السياسية.

من جهة أخرى قال الرجوب إن مشاركة منتخبنا الوطني في كأس الأمم الآسيوية محل فخر واعتزاز بغض النظر عن النتائج التي حققها الوطني في البطولة.

وأوضح الرجوب أن تواجد الوطني في أكبر محفل قاري له علاقة بنشيدنا وعلمنا، وحالة الاهتمام التي تجسدت لتلك المشاركة أهم ما نطمح إليه بالإصرار على هويتنا الوطنية من خلال منتخبنا الفدائي.

وثمن اللواء الرجوب الجهد الكبير الذي قدمه اللاعبين والجهاز الفني في البطولة، موضحا أنه سيتم إعداد دراسة تحليلية لبناء آليات مستقبلية بحيث يكون المنتخب قادراً على المشاركة في كأس العالم.

وتخلل اللقاء الترحيبي بالحكام العديد من الكلمات من قبل أعضاء اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية ورؤساء الأندية، حيث أعرب الجميع عن سعادتهم الكبيرة بتلك الزيارة التي تأتي في إطار وحدة العمل الرياضي.

وتمنى الحضور التوفيق للحكام خلال إدارة مباريات الدوري الممتاز، مشددين على أهمية الاستمرار بتلك اللقاءات بما يسهم في تطوير لعبة كرة القدم في فلسطين.