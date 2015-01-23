تعرف على أبناء ملك السعودية الراحل الـ« 26 »

ذكرت مواقع سعودية أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز أنجب 26 ابنا وابنة، أكبرهم هو الأمير متعب، وأصغرهم الأمير بندر، الذي ولد عام 1999، وجاءت أسماؤهم كالآتي:

- أولاده (من الأكبر للأصغر):

1) الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (توفي صغيرا).

2) الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

3) الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

4) الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

5) الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

6) الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

7)الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

8)الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

9)الأمير منصور بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

10)الأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

11) الأمير ماجد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

12) الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

13)الأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

14) الأمير بدر بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

15) الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

16) الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

- بناته:

1)الأميرة فهدة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

2)الأميرة نايفة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

3)الأميرة نوف بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

4)الأميرة عالية بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

5)الأميرة عادله بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

6)الأميرة صيته بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

7)الأميرة سيفة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

8)الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

9)الأميرة سارة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

10)الأميرة هيفاء بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

11)الأميرة سحر بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

12)الأميرة مها بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

13)الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

14)الأميرة جواهر بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

15)الأميرة ريم بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

16)الأميرة بسمه بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

17)الأميرة عريب بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

18)الأميرة الهنوف بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

19)الأميرة مضاوى بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

20)الأميرة سحاب بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.