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بعد مخاوف عن ردود محتملة من قبل حزب الله ردا على استشهاد 6 من قادته

الجيش الإسرائيلي يعزز تواجده على الحدود الشمالية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:21 - 22 يناير 2015
الجيش الاسرائيلي الجيش الاسرائيلي
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عزز الجيش الإسرائيلي من تواجده على الحدود الشمالية مع لبنان بعد مخاوف عن ردود محتملة من قبل حزب الله ردا على استشهاد 6 من قادته في الأراضي السورية بهجوم نفذته طائرة بدون طيار اسرائيلية.

وقالت الإذاعة العبرية العامة: « عزز الجيش الإسرائيلي قواته اليوم على الحدود الشمالية في ظل الأوضاع الراهنة ». 

وأضافت: « وتم في إطار ذلك استدعاء مجموعات الاستنفار للمرابطة في التجمعات السكنية المحاذية للحدود الشمالية، وستلاحظ حركة نشطة لقوات الأمن في المنطقة »، دون ان تذكر رقما محددا لعدد الأفراد والآليات التي جرت بها عملية التعزيز.

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