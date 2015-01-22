لقطات مروعة ترصد عاملة حضانة توقظ رضيعة بـ«الركل»

اعتدت موظفة دار حضانة بولاية فلوريدا الأمريكية على طفلة بالضرب أثناء وجودها تحت رعايتها صباحا.

وأظهرت كاميرات المراقبة اعتداء ليندا كليم 48 عاما على الطفلة ليليان التي لم يتجاوز عمرها الـ16 شهرا، عن طريق ركلها عدة مرات بسبب سقوطها نائمة أثناء لعبها بدميتها.

وحسب ما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية وجدت الأم بعض العلامات الحمراء على وجه طفلتها عندما تسلمتها من العاملة التي أكدت أن تلك العلامات ليس لها يد بها، ولكن عندما توجهت الأم بطفلتها للمنزل وجدت علامات عديدة بأماكن متفرقة من جسد الطفلة والذي أكد لها خطورة الوضع فطالبت بتفريغ كاميرات المراقبة التي أظهرت الحقيقة.

تم طرد “ليندا” من دار الحضانة والتي كانت تعمل بها منذ عام 1992.