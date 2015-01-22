مصر تفرج عن 45 فلسطينياً اعتقلوا بسبب دخولهم بطرق غير شرعية إلى أراضيها

أفرجت السلطات المصرية عن 45 فلسطينيًا، ممن سبق دخولهم إلى البلاد بطرق غير شرعية، حيث تم إعادتهم إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري.

وأكد مصدر أمني مصري، فى تصريح له الأربعاء، أنه تم ضبط المفرج عنهم بعد دخولهم البلاد وتواجدهم فيها بطرق غير شرعية، حيث ثبت دخول بعضهم عن طريق الأنفاق الحدودية أو انتهاء إقامات البعض الآخر .

و وفقاً للمصدر، فقد تم إحالتهم جميعًا إلى الجهات المعنية التي قررت إعادتهم إلى قطاع غزة، وتم تجميعهم وترحيلهم عبر ميناء رفح البري، موضحة أن هناك عدد آخر ممن تم ضبطهم، وجارٍ عرضهم على الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنهم.