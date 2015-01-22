بحرية الاحتلال تطلق النار على الصيادين غرب مدينة غزة

أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، النار على الصيادين وقواربهم قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية عن أحد الصيادين، بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار بشكل كثيف على الصيادين وقواربهم، قبالة بحر السودانية وأجبرتهم على مغادرة البحر، وهم في مساحة الصيد المسموح بها وهي 6 أميال بحرية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين حتى اللحظة.

وكانت بحرية الاحتلال أطلقت النار على قارب صيد قبالة السودانية أمس الأربعاء، مما أدى إلى إصابة إثنين بجروح وصفت بالمتوسطة.

وتتعمد بحرية الاحتلال مهاجمة الصيادين وإطلاق النار عليهم واعتقالهم بشكل يومي، في خرق واضح لاتفاق التهدئة المعلن في القاهرة برعاية مصرية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في26/آب/أغسطس من العام الماضي.