وسائل الاعلام الفلسطينية تتحدث بواقعية عن خروج الفدائي من أمم آسيا

تحدثت وسائل الاعلام الفلسطينية بواقعية، حول خروج المنتخب الفلسطيني من الدور الأول وتلقيه للخسارة الثالثة امام المنتخب العراقي بهدفين دون مقابل، في ختام الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول.

وأكدت وسائل الاعلام أن اداء المنتخب في اللقاء الأخير أمام العراق، كان مختلف تماماً عما كان عليه الحال في اللقاءين السابقين امام اليابان والأردن .

وأرجعت وسائل الاعلام تفاوت المستوى بالنسبة للفدائي إلى قلة الخبرات في أول ظهور رسمي للمنتخب في كأس الأمم الآسيوية.

وقارنت وسائل الاعلام الفلسطينية، بين خروج المنتخب الفلسطيني وخروج المنتخبات العربية العريقة والكبيرة وذات الامكانيات الرهيبة من الدور الأول، مؤكدةً أنه لابد من الاستفادة من تلك التجربة والبناء عليها في المستقبل.

وكتبت صحيفة « الأيام الفلسطينية » والتي خصصت صفحتين كاملتين للمنتخب في مباراته الأخيرة امام العراق « الفدائي يودع المونديال الآسيوي بهزيمة ثالثة لكنها مشرفة » وفي عنوان آخر « فلسطين تسدل الستار عن مشاركة تاريخية في المونديال الآسيوي » والحسن مشيداً باللاعبين « هذه البداية للكرة الفلسطينية وليست النهاية .

أما صحيفة القدس اليومية فكتبت على صدر صفحاتها » الفدائي يودع أمم آسيا بخسارة ثالثة« .

أما صحيفة الحياة الجديدة اليومية فعنونت هي الأخرى » الفدائي« يختتم مشاركته بعرض مشرف أمام أسود الرافدين » والساموراي يتخطى النشامى.