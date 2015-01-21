تجارب الأسرى بسجون الاحتلال في موسوعة علمية

عندما أعتقل لأول مرة في العام 1978 لم يكن عمره قد تجاوز ال18 بعد... خلال الاعتقال تنبه إلى أنه « أُمي » لا يقرأ ولا يكتب فقرر أن يستغل اعتقاله ليدرس و يطور نفسه وبالفعل... درس و تعلم و أنهى مراحل دراسته الابتدائية و الثانوية في السجون... ومن ثم الجامعية...

وبعد إطلاق سراحه بعد 10 سنوات، تدرج ليدرس الماجستير و الدكتوراه ويستمر في عمله لخدمة الحركة الأسيرة و التي أعطته الكثير فكان لا بد أن يعطيها أيضا قدر ما يستطيع.

أنه فهد أبو الحج، مدير عام مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة، و التابع لجامعة القدس أبو ديس، و الذي أحتفل اليوم، الأربعاء بإطلاق موسوعته والتي تعتبر الأولى من نوعها فلسطيني التجارب الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.

الموسوعة تضم تجارب سبعه وستين أسيرا محررا ممن كان لهم باع طويل في النضال الميداني، وكانوا من صناع تجربة الحركة الأسيرة الخلاقة.

وقال أبو الحج خلال مؤتمر صحافي أقيم لإطلاق الموسوعة:" كان لا بد من تطور آليات التوثيق لتجارب الأسرى بالانتقال من الآليات البسيطة المعروفة إلى عمل توثيقي تاريخي منهجي أكاديمي يراعي اشتراطات التوثيق و البحث العلمي، وهذا ما كان بالفعل.

وبحسب أبو الحج فقد أنطلق العمل في الموسوعة من أسس و معايير علمية للتوثيق و التأريخ، حيث تم إدراج جميع التجارب وفقا للحروف الأبجدية، وفقا لقاعدة أن قضية الأسرى هي قضية الكل الفلسطيني وأن لا فرق بين فصيل وآخر.

كما حرص القائمون على العمل، حسبما يقول أبو الحج إلى أن تكون هذه التجارب من جميع المحافظات الفلسطينية، إلى جانب مراعاة التنوع في التجارب التي تضمنها الجزء الأول من الموسوعة بحيث تبرز الجوانب التنظيمية والكفاحية و الثقافية و الصحافية والاجتماعية وأداره الصراع مع إدارة السجون.

وقال أبو الحج أن هذه الموسوعة هي الجزء الأول من سلسلة موسوعات سيسعى مركز أبو جهاد لإصدارها تباعا للوصول إلى الهدف الكبير بتوثيق كافة تجارب الأسرى الفلسطينيين و العرب.