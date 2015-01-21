تغريم منتخب فلسطين ألف دولار بسبب تدخين لاعبيه

غرم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منتخب فلسطين بمبلغ 1000 دولار بسبب التدخين في غرف خلع الملابس خلال المباراة أمام الأردن يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بكأس أمم آسيا 2015 المقامة حالياً في أستراليا.

وأكد الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الانترنت أن تعليمات البطولة تمنع التدخين في غرف الملابس أثناء المباريات، وهو ما خالفته منتخبات فلسطين، والكويت، والأردن.

يشار إلى أن المنتخب الفلسطيني خسر مبارياته الثلاثة في البطولة، حيث استهل المشاركة الأولى في تاريخه بالسقوط أمام اليابان برباعية نظيفة، ومن ثم خسر مع الأردن بهدف مقابل خمسة، قبل أن يهزم من العراق بهدفين نظيفين، حيث اعتبر الشارع الرياضي الفلسطيني المشاركة بالمخيبة للآمال ودون أن يقدم المنتخب المستوى المأمول منه.