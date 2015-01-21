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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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بالصور: إصابة 15 اسرائيلياً بينهم 6 حالات خطيرة في عملية طعن بتل ابيب

  • 06:10 - 21 يناير 2015
عملية تل ابيب عملية تل ابيب
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ذكرت إذاعة  الاحتلال اليوم الأربعاء,  أن 15 « إسرائيلياً » أصيبوا بجروح مختلفة  بينهم ستة حالات خطيرة في عملية طعن نفذها مواطن فلسطيني داخل حافلة رقم 40 في  مدينة تل أبيب.

وذكرت إذاعة الاحتلال ان الشاب يبلغ من العمر 23 عاماً من طولكرم , وقد تم اعتقاله بعد إصابته في قدميه بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل سجّان مسلح تواجد بالصدفة في المنطقة.

وأشارت مصادر صهيونية أن المهاجم اعتلى حافلة تعمل على خط 40 لشركة 'دان' وقرب جسر 'معريف' قام بطعن عدد من الركاب وبعد أن توقفت الحافلة فر منها وتوجه إلى شارع 'همسغير' وطعن عددامن المارة قبل أن  يصاب بعيارات نارية ويلقى القبض عليه.

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