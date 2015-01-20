البنك الوطني يصرف باقي الراتب لمعتمديه من موظفي القطاع الحكومي غدا

أعلن البنك الوطني أنه سيقوم بصرف القيمة المتبقية من راتب شهر كانون الأول أي 40%، للموظفين الحكوميين المحولة رواتبهم لديه يوم غد الأربعاء ليصبح راتبهم كاملا، بعد أن كانت الحكومة صرفت 60% من قيمة الراتب يوم الثلاثاء.

وقال المدير العام للبنك أحمد الحاج حسن، إن هذه الخطوة مبادرة تضامن وطني واجتماعي تنبع من مسؤولية البنك الوطنية تجاه الأزمة المالية الحالية، وهي أيضا بمثابة رسالة ثقة بقدرة الحكومة على تجاوز الأزمة الحالية.

وأكد أنه سيتم صرف الـ40% يوم غد الأربعاء، ليتم تحصيل المبلغ فيما بعد بدون أي فوائد، مضيفا أن القطاع العام والمؤسسات المصرفية على وجه الخصوص عليها ان تتعاون وتقف وقفة واحدة في مواجهة هذه الأزمات.

وأشار إلى أن البنك الوطني له الفخر بأخذ زمام المبادرة بتغطية باقي قيمة الرواتب المحولة لديه، ومؤكدا أن هوية المصرف الوطنية تحتم عليه مشاركة المواطن الفلسطيني همومه بكل اشكالها.