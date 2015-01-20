الجيش الأمريكي يتعلم من « اسرائيل » خبرات و عبر حرب« الأنفاق »

ذكرت صحيفة هارتس العبرية بأن هيئة أركان الجيش الأميركية استضافت قيادات في جيش الاحتلال لنقل الخبرات التي اكتسبها من الحرب إلى الهيئات القيادية في الجيش الأميركي، بالإضافة إلى رهان القيادة العسكرية الأميركية على أن يجيب القادة العسكريون الإسرائيليون على عدد كبير من الأسئلة، التي قد تساعدهم على تحسين قدرات الجيش الأميركي للاستعداد لحروبه المستقبلية.

و كانت الصحيفة قد ذكرت الاسبوع الماضي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أرسل خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بعثتين، إحداهما مكونة من تسعة ضباط برتبة عقيد، من بينهم امرأة، وهدفت الزيارة إلى نقل العبر ذات الطابع التكتيكي للجيش الأميركي، فيما هدفت البعثة الثانية التي تضم ضباطاً أعلى رتبة إلى نقل العبر ذات الطابع الإستراتيجي، وقادها رئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال، الجنرال يوآف هار أيفن.

وحسب ما نشرته الصحيفة، فإن جل اهتمام الأميركيين انصب على « عِبَر حرب الأنفاق » التي خاضتها إسرائيل خلال الحرب.

فيما تم تنظيم المحاضرات التي عنت بنقل الخبرات الإستراتيجية في قاعدة سلاح الجو الأميركي في ولاية فلوريدا، حيث حرص قادة وكبار الضباط في قيادة المنطقة المركزية وقيادة العمليات الخاصة في الجيش الأميركي، المعروفة بـ« سوكوم »، على حضور هذه المحاضرات وطرح الأسئلة على الفريق الإسرائيلي بقيادة الجنرال هار أيفن.

وأكّدت « هآرتس » أنه على الرغم من الحلف الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى الرغم من الدعم العسكري والسياسي اللامحدود الذي قدّمته الإدارة لأميركية لتل أبيب خلال الحرب، غير أن القادة العسكريين الإسرائيليين لم يكشفوا عن كل الأسرار للأميركيين ولم يطلعوهم على كل العبر، التي استخلصوها من الحرب.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة « معاريف أن القيادتين السياسية والعسكرية في تل أبيب تراهنان على أن يسفر لجوء قيادة الجيش الأميركي لخدمات كبار الضباط في إسرائيل عن توثيق العلاقات بين قيادتي الجيشين، مما يعزز مكانة إسرائيل لدى واشنطن.

ويذكر أن لجان تحقيق شكلتها لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست ولجان شكلها الجيش نفسه دللت على وجود الكثير من مظاهر »القصور« في الحرب، علاوة على أن انتقادات قد وُجّهت للقيادتين السياسية والعسكرية الإسرائيلية بسبب تواضع الانجازات العسكرية التي حققتها »إسرائيل" في الحرب.