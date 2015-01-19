صور | الوطني ينهي استعداداته لمواجهة العراق في ختام المشوار الأسيوي

يختتم المنتخب الوطني مساء غدٍ الثلاثاء في تمام الساعة 8 بتوقيت كانبرا و11 صباحاً بتوقيت القدس ، مبارياته في نهائيات كأس آسيا بأستراليا عندما يقابل المنتخب العراقي في إطار الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة على ستاد كانبرا في العاصمة الأسترالية .

وأشار المدير الفني للمنتخب أحمد الحسن في المؤتمر الصحفي إلى أنه سيمنح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في المباراتين السابقتين لمنحهم شرف المشاركة في أكبر محفل آسيوي، مؤكداً أن الحارس وقائد الفدائي رمزي صالح لن يلعب بسبب الإصابة التي تعرض لها في تدريبات الأمس .

واعتبر الحسن أن الفدائي يدخل المباراة بنية محو الصورة الباهتة التي ظهر عليها في المباراتين السابقتين، مشيراً لحاجة المنتخب العراقي لتحقيق الفوز لكن الفدائي يسعى للخروج بنتيجة ايجابية ،مؤكداً أنه سيختلص العبر والفوائد التي ستعود بالنفع خلال المباراة.

ووجه الحسن شكره للجالية الفلسطينية والعربية وحتى المتضامنين الأجانب الذين ساندوا الفدائي في مباراتيه السابقتين ، مؤكداً على أن ذلك يدل على عدالة القضية الفلسطينية ، ورسالة لكل من يحاول عرقة حرية فلسطين.

من جانبه اعتبر مدافع المنتخب الوطني عبدالله جابر أن فارق الخبرة لعب دوراً كبيراً في تدني نتائج الفدائي ، متمنياً أن ينجح مع زملائه الشباب في التأهل مرة جديدة وتمثيل فلسطين بشكل أفضل .

وفي سؤال متعلق بتلقي جابر لعرض احترافي أكد أنه يركز حالياً مع المنتخب لأهمية البطولة ، ويخوض بعدها تصفيات كأس الاتحاد الآسيوي مع ناديه هلال القدس ، ويمكن أن يدرس العروض المقدمة عقب اختتام الموسم .