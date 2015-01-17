دييجو كوستا يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي مع تشيلسي

دخل المهاجم الإسباني دييجو كوستا تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن أصبح أول لاعب يسجل (17) هدفاً مع نادي تشيلسي في أول (22) مباراة في تاريخ هذه البطولة.

وسجل تشيلسي (4) أهداف في الشوط الأول ضد سوانزي سيتي خارج ميدانه ، وهي المرة الأولى في الدوري الإنجليزي منذ فوزه (5/1) على نادي بولتون في أكتوبر عام (2011).

وتمكن دييجو كوستا من تسجيل (17) هدفاً حتى الآن في (19) مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في هذا الموسم ، أكثر من أي لاعب من تشيلسي خلال الموسم الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن تشيلسي فاز مساء يوم السبت (5/0) على سوانسي سيتي في ملعب ليبرتي في منافسات الجولة (22) من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.