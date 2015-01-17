الرواتب بعد الافراج عن المقاصة ..واشتيه الحجز قد يستمر فترة طويلة

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، ان الازمة المالية التي تعانيها السلطة جراء حجز اسرائيل لاموال الضرائب هي اجراء مؤقت سوف يستمر مدة شهر او شهرين .

واضاف اشتية في تصريح له مساء اليوم السبت ، أن حجز اسرائيل لاموال الضرائب هو محاولة للي ذراع السلطة لكنها سوف تفرج عن اموالنا بعد شهر او شهرين على الاكثر، لان المجتمع الدولي واسرائيل غير معنيين بدفع السلطة الى الانهيار« .

»هناك ضغط دولي على اسرائيل من اجل الافراج عن الاموال, ونحن كنا حذرنا من هذا الاجراء سابقا ونحن لا نقايض المال بالسياسة ونعرف كم الناس تحتاج الى لقمة العيش لكن ايماننا بشعبنا كبير ".

فيما أكد الناطق باسم وزارة المالية عبدالرحمن بياتة بتصريح له مساء اليوم السبت، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها وأنها على تواصل دائم مع المجتمع الدولي من أجل الضغط على اسرائيل للافراج عن أموال المقاصة.

وأشار بياتة الى أن المالية ستقوم بصرف رواتب الموظفين فور وصول اموال الضرائب.