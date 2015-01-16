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لاهاي تقرر فتح تحقيق في جرائم « إسرائيل » والأخيرة تصف القرار بالسخيف

  • ترجمة خاصة - فلسطين اليوم
  • 21:38 - 16 يناير 2015
قصف اسرائيلي على قطاع غزة قصف اسرائيلي على قطاع غزة
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أعلنت مصادر إسرائيلية  رسمية، الجمعة ، عن رفضها  الكامل لقرار المحكمة الدولية في لاهاي لفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها « إسرائيل » وفقا لمطلب السلطة الفلسطينية التي رحبت بالقرار.

وقالت المصادر الإسرائيلية، ان السلطة الفلسطينية ليست دولة  لذلك ولا يحق لمحكمة لاهاي إجراء أي تحقيق فالقرار سخيف لان السلطة الفلسطينية تتعاون مع حركة « حماس » التي ترتكب جرائم حرب ضد « إسرائيل ».

يذكر ان محكمة الجنائية الدولية قد أعلنت  اليوم الجمعة، عن فتح تحقيق أولي، وهو مرحلة تسبق تحقيقا، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين. وأردت وكالة الأنباء الفرنسية بيانا صادرا عن مكتب المدعي العام للمحكمة جاء فيه: إن التحقيق الأولي يهدف إلى تحديد ما إذا كان هناك 'أساس معقول' للبدء بالتحقيق.

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