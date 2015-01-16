الاحتلال يعتقل مواطن خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، مواطنا من قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية أثناء مشاركته في المسيرة الأسبوعية السلمية التي تنطلق للمطالبة بوقف الاستيطان وفتح الطريق الرئيس المغلق منذ أكثر من 13 عاما.

وذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم خلدون أبو خالد، أن المعتقل هو المواطن ماهر صالح حسن جمعه (45 سنة)، حيث اعتقلته قوات الاحتلال بعد أن اعتدت عليه بالضرب المبرح.

وأضاف أن قوات الاحتلال اشتبكت مع المواطنين بالأيدي بعد أن نصبت للمشاركين عدة كمائن وأطلقت باتجاههم الغاز السام والقنابل الصوتية والحية، كما اعتدت على المشاركين بالضرب بالعصي، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات إغماء ورضوض وكسور.

وأضاف أبو خالد أن هذه الإجراءات لم تثن أهالي كفر قدوم عن مطالبتهم بفتح الطريق الذي أغلقته قوات الاحتلال لصالح مستوطني مستوطنة قدوميم المقامة عنوة على أراضي القرية.