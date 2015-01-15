سجانو الاحتلال يعتدون بالضرب على طفل فلسطيني

أفاد مركز « أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، بأن سجاني معتقل »إيشل« الإسرائيلي، اعتدوا بالضرب على طفل فلسطيني أثناء زيارته لشقيقه الأكبر الأسير القابع في السجن.

وأكدت عائلة الأسير خالد عوض عبيات (21 عاما) من بيت لحم، أن والدة الأسير وشقيقته خلود (15 عاما) وشقيقه الطفل يوسف (9 أعوام)، قد توجهوا لزيارة نجلها المعتقل في سجن »إيشل« منذ 7 أشهر، وأنه خلال عملية التفتيش اعترض الصغير على طريقة تفتيش شقيقته، ممّا أثار غضب الحراس ودفعهم لضربه على وجهه وجسده،ممّا تسبّب بإصابته برضوض وكدمات.

وأشارت عائلة عبيات، إلى أن إدارة السجن وبعد وقوع الاعتداء لم تسمح للطفل وشقيقته برؤية الأسير، وسمح فقط لوالدته بالدخول للزيارة.

وأكد مركز »أحرار"، أن هناك الكثير من حالات التعدّي التي رصدت في هذا الجانب، وقد رفض العديد من الأسرى زيارة ذويهم لهم نتيجة الإجراءات المذلة التي تتعرض لها أسرهم خلال التفتيش.