رسميا.. الأهلي يعلن تعاقده مع النيجيري بيتر ايبيموبوي

أعلن علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي تعاقد إدارة ناديه مع النيجيري بيتر ايبيموبوي لمدة ثلاث سنوات ونصف على أن يتم قيده الخميس في كشوف الفريق المحلية والافريقية.

وكانت مصادر في نيجيريا قد كشفت يوم الأحد الماضي أن اللاعب قطع شوطا كبيرا في المفاوضات مع النادي الأهلي.

وأضافت هذه المصادر أن اللاعب تقدم باعتذار للجهاز الفني للمنتخب النيجيري عن خوض المباراة الودية امام كوت ديفوار والتي جرت مطلع الاسبوع الجاري من أجل الحضور للقاهرة لاتمام التفاوض مع الأهلي.

وقد أعلن وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق اتم الاتفاق مع لاعب نيجيري ويتبقى الحصول على البطاقة الدولية فقط

وأعلن علاء عبد الصادق يوم الأربعاء أن البطاقة الدولية للاعب بيتر قد وصلت إلى النادي ليضفى بذلك الصبغة الرسمية على الصفقة.

ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب المولود عام 1993 يوم الخميس في قائمة الفريق الافريقية والمحلية تمهيدا لدفع به في المباريات المحلية ودوري أبطال افريقيا في الموسم الجديد.

وأكد المسئول الإعلامي في نادي بيلسيا يونايتد والذي يملك عقد اللاعب أنه لا يعلم أي شيء عن تعاقد اللاعب مع الأهلي ، فيما رد اللاعب أن تصريحات مسئول ناديه لا تعنيه في شيء مؤكدا أن باقي المسئولين يعرفون بأمر انتقاله للأهلي.

وعبر اللاعب عن فخره بالانضمام للأهلي مؤكدا أن سعيد بالانضمام لأحد أكبر الأندية في افريقيا.

جدير بالذكر أن بيتر سيكون الافريقي الثالث في قائمة النادي الأهلي والتي تضم البوركيني موسى يدان والاثيوبي صلاح الدين سعيد.