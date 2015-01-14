الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم طفلان في سلوان بالقدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم، طفلين من بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

وقال مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام لـ'وفا' إن قوات الاحتلال اعتقلت: يوسف صلاح (12 عاماً)، وعلاء صلاح (15 عاماً) من هذه المنطقة دون وجود أي مواجهات، حيث اقتادتهما إلى أحد مراكز شرطة الاحتلال.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم، شابين من باب العامود وسط القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال انتشرت في محيط باب العامود وأجرت تفتيشاً لبعض المركبات قبل أن تعتقل المواطنين: عمار أبو صبيح، وهيثم الجمل.