راصد جوي: فلسطين تدخل مساء اليوم بمنخفض جوي يستمر حتى الأحد

أكد الراصد الجوي عاصم عصيدة، أن الأراضي الفلسطينية ستتأثر بمنخفض جوي ضعيف (ضحل) مساء اليوم الأربعاء ويستمر حتى صباح الأحد المقبل على فترات متفاوتة.

وأوضح عصيدة في تصريح خاص لـ« فلسطين اليوم الإخبارية »، مساء الأربعاء أن الأراضي الفلسطينية تدخل مساء اليوم بمنخفض جوي ضعيف تتساقط عليه الأمطار بشكل متفاوت وقد تشتد في بعض المرات.

وبين أن المنخفض سيبدأ في التأثير بالمحافظات الشمالية حتى الوصول إلى الجنوبية والأمطار ستكون غزيرة في بعض المناطق المرتفعة.

وأشار إلى أن المواطنين سيشهدون انخفاض ملموس على درجات الحرارة بشكل تدريجي منذ المساء وحتى صباح الأحد ثم تبدأ الحرارة ترتفع.