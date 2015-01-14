انتهاء أزمة معبر « بيت حانون » وعودة عمل الارتباط بشكل طبيعي

أعلن مسؤولون فلسطينيون اليوم الأربعاء، عن انتهاء أزمة معبر بيت حانون شمال قطاع عزة، بعودة ارتباط السلطة إلى عملهم بشكل طبيعي وعودة سفر المواطنين.

وكان وكيل وزارة الشؤون المدنية ناصر السراج، قد أكد لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، أن اجتماعاً سيعقد اليوم الأربعاء، للمسئولين لحل أزمة معبر « بيت حانون » شمال قطاع غزة.

وأوضح السراج أن أزمة معبر بيت حانون في طريقها للحل, وأن هناك جهوداً حثيثة تبذل من أجل عودة العمل في معبر بيت حانون لعودة العمل كالمعتاد , مشيراً إلى أن الطاقم التابع للسلطة الوطنية علق العمل في المعبر منذ خمسة أيام، بسبب إشكالية مع شرطة غزة.

وحذر السراج من خطورة استمرار إغلاق معبر بيت حانون, مشدداً على التداعيات الخطيرة التي ترتبت على هذا الأمر خلال الأيام القليلة الماضية من حيث تعطل حركة سفر وتنقل الأفراد كافة في الاتجاهين بما في ذلك تعطل حركة تنقل التجار ورجال الأعمال وعرقلة عملية تنسيق عودة مواطني القطاع الذين غادروا قبل هذه الأزمة عبر المعبر ذاته.

وبين السراج انه منذ تعليق العمل في المعبر لم يغادر سوى مرضى السرطان والحالات المرضية شديدة الخطورة، أما المغادرون الذين عادوا عبر جسر الأردن ويرغبون بالعودة إلى غزة فيواجهون مشكلة بسبب شل عملية تنسيق عودتهم كما تعطل جدول الزيارات بين غزة والضفة في الاتجاهين.