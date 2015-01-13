« إسرائيل » تطالب عائلات قتلى باريس بدفع 200 ألف شيكل مقابل الدفن

طولبت كل واحدة من عائلات القتلى اليهود الفرنسيين الأربعة الذين قتلوا في الاعتداء على المتجر اليهودي في باريس، يوم الجمعة الماضي، بدفع مبلغ 50 ألف شيكل مقابل دفنهم في إسرائيل. وجرت مراسم دفنهم اليوم الثلاثاء.

وذكر موقع « يديعوت أحرونوت » الالكتروني، مساء اليوم الثلاثاء، أن شركة « كديشا » طالبت عائلات القتلى الأربعة بدفع مبلغ 200 ألف شيكل، 50 ألفا من كل عائلة.

كذلك طالبت إسرائيل الجالية اليهودية في فرنسا بدفع 40 ألفا أخرى لأن القتلى ليسوا مواطنين إسرائيليين.

وأضافت « يديعوت » أن شركة « كديشا »، التابعة لوزارة الديانات الإسرائيلية، ستجبي المبلغ من الجالية اليهودية في فرنسا.

وأثار دفن القتلى الأربعة نقاشا بين عائلات القتلى والحكومة الإسرائيلية، وذلك على أثر قرار الحكومة في البداية بدفنهم في جبل الزيتون في القدس الشرقية المحتلة. وبعد أن عبرت العائلات عن تخوفها بسبب التوتر الأمني في القدس تقرر دفنهم في مقبرة بالقدس الغربية.

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية ذكرت مطلع الأسبوع الحالي أن وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، هو الذي بادر إلى الاقتراح بدفن القتلى الأربعة في إسرائيل، وبعد التردد وافقت عائلاتهم على الاقتراح.