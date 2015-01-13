ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

الأسرى للدراسات: 60% من قدامى الأسرى و المحررين حملوا أمراض مزمنة نتيجة الاعتقال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:40 - 13 يناير 2015
معتقلات معتقلات
مشاركة

أكد مركز الأسرى للدراسات أن ما يقارب من 60% من الأسرى في السجون و المحررين ممن أمضوا ما يزيد عن العشر سنوات داخل الاعتقال حملوا أمراض مزمنة كالسرطانات والقلب والكلى والسكر والضغط وبأمراض أخرى مختلفة ومنهم من استشهد داخل الاعتقال أو بعد التحرر.

من ناحيته أكد الخبير في شؤون الأسرى الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن الأسرى حملوا تلك الأمراض وبهذه النسبة الكبيرة نتيجة الضغوط النفسية و التعذيب الجسدي أثناء التحقيق ولعدم إجراء الفحوصات المخبرية الدورية والقيام بصور الأشعة ، وعدم وجود طواقم طبية معالجة من إدارة السجون في ظل منع إدخال الطواقم الطبية المتخصصة من وزارة الصحة الفلسطينية وعدم تقديم العلاجات اللازمة أو إجراء العمليات الجراحية للأسرى، بالإضافة لاصرار اسرائيلى بالبقاء على تجريب الأدوية لشركات إسرائيلية على الأسرى ، وتركيب أجهزة التشويش والتفتيش على بوابات السجون بالإضافة لوجود سجون على مقربة من مفاعل ديمونا في النقب  ولأسباب أخرى كسوء التغذية والاستهتار الطبى  .

متعلقات