الأسرى للدراسات: 60% من قدامى الأسرى و المحررين حملوا أمراض مزمنة نتيجة الاعتقال

أكد مركز الأسرى للدراسات أن ما يقارب من 60% من الأسرى في السجون و المحررين ممن أمضوا ما يزيد عن العشر سنوات داخل الاعتقال حملوا أمراض مزمنة كالسرطانات والقلب والكلى والسكر والضغط وبأمراض أخرى مختلفة ومنهم من استشهد داخل الاعتقال أو بعد التحرر.

من ناحيته أكد الخبير في شؤون الأسرى الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن الأسرى حملوا تلك الأمراض وبهذه النسبة الكبيرة نتيجة الضغوط النفسية و التعذيب الجسدي أثناء التحقيق ولعدم إجراء الفحوصات المخبرية الدورية والقيام بصور الأشعة ، وعدم وجود طواقم طبية معالجة من إدارة السجون في ظل منع إدخال الطواقم الطبية المتخصصة من وزارة الصحة الفلسطينية وعدم تقديم العلاجات اللازمة أو إجراء العمليات الجراحية للأسرى، بالإضافة لاصرار اسرائيلى بالبقاء على تجريب الأدوية لشركات إسرائيلية على الأسرى ، وتركيب أجهزة التشويش والتفتيش على بوابات السجون بالإضافة لوجود سجون على مقربة من مفاعل ديمونا في النقب ولأسباب أخرى كسوء التغذية والاستهتار الطبى .