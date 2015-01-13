أوباما لنتنياهو: ندرس المساعدات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية

ذكرت صحيفة « معاريف »، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث هاتفياً الليلة الماضية مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

ووفقاً لمصادر سياسية فإن أوباما اطلع نتنياهو على اللقاء الحاسم حول المحادثات بين الدول العظمى وإيران المتعلقة بالملف الإيراني الذري والتي ستجري يوم الخميس المقبل في جنيف.

ووفقا للبيت الأبيض، فقد أبلغ أوباما نتنياهو بأن واشنطن تسعى للتوصل إلى اتفاق شامل يمنع إيران من تصنيع سلاح ذري وللتأكد بأن ملف إيران الذري سلمي فقط.

وأكد أوباما لنتنياهو التزام الولايات المتحدة بأمن « إسرائيل ».

من جانب آخر، تحدث مع أوباما حول توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة لاهاي والخطوات التي اتخذتها « إسرائيل » ضد السلطة.

وأكد البيت الأبيض بأن أوباما قال لنتنياهو: أن السلطة الفلسطينية غير جديرة للانضمام لمحكمة لاهاي.

وأضاف أوباما: إن طلب الفلسطينيون للانضمام لمحكمة لاهاي بمثابة خطوة تزعزع الثقة في « إسرائيل » وهي خطوة غير بناءة.

وحسب أقواله، ففي أعقاب تقديم الفلسطينيين الطلب لمحكمة لاهاي الولايات المتحدة تدرس حزمة المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية.