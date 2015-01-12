الاحتلال يؤجل جلسة تثبيت الإداري للشيخ عدنان

قالت زوجة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية الشيخ خضر عدنان: « إن محكمة الاحتلال أجلت اليوم الاثنين الجلسة الخاصة بالنظر في تثبيت قرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه.

وكان من المقرر أن تعقد محكمة عوفر اليوم جلسة للنظر في القرار التمديد للشيخ إداريا للمرة الثانية، إلا أن محامي الشيخ طلب تأجيل الجلسة ليوم الاثنين المقبل بسبب تشدد قاضي المحكمة.

وأضافت زوجة الشيخ عدنانا لـ »فلسطين اليوم"أن المحامي أكد استمرار الشيخ في إضرابه التحذيري عن الطعام لليوم السابع على التوالي، حيث كان مقررا أن يفك إضرابه اليوم خلال المحكمة.

وكان الشيخ عدنان أُعيد اعتقاله حملة اعتقالات واسعة أثناء العدوان الأخير على غزة بتاريخ 8/7/2014 وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وبتاريخ 11/12/2014 أصدرت محكمة سالم الاحتلالية قراراً بإنهاء اعتقاله وإطلاق سراحه فوراً، لكن نيابة الاحتلال اعترضت على القرار بحجة عدم استكماله لمدة الاعتقال الإداري.