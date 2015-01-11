نتانياهو ليهود فرنسا: « جئتكم من القدس العاصمة الابدية لليهود »

خاطب رئيس كومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ليهود في فرنسا خلال كلمة ألقاها في الكنيس اليهودي الكبير في باريس قائلاً: « من حقكم أن تعيشوا في أي دولة ومن حقكم العيش بأمان كمواطنين متساوين في الحقوق في أي مكان تختارونه وفي فرنسا ومن حقكم الهجرة للعيش قرب إخوانكم اليهود في »اسرائيل« الموطن التاريخي للشعب الاسرائيلي ».

و وفقاً للقناة العبرية العاشرة، فأضاف نتنياهو قائلا: « ان الإسلام المتطرف هو عدو العالم فقد جئتكم من القدس العاصمة الأبدية للشعب اليهودي، وإسرائيل هي المكان الأكثر امانا لليهودي، وعدونا جميعا هو الإسلام المتطرف »، على حد تعبيره.