الأرصاد تنفي وقوع عاصفة ثلجية نهاية الأسبوع

نفت دائرة الأرصاد الجوية وجود منخفض جوي يضرب أراضي البلاد والمنطقة نهاية الأسبوع الحالي، نافية الأنباء التي تتحدث عن عاصفة ثلجية تضرب منطقة الشرق الأوسط. وأكدت الدائرة ان البلاد تتأثر نهاية الأسبوع بمنخفض جوي سطحي، وحالة عدم استقرار جوي عادية.

و أضافت: « تتأثر البلاد مساء الأربعاء وحتى ساعات الصباح من يوم الخميس، بحالة عدم استقرار جوي، وتنخفض درجات الحرارة قليلا عن المعدل العام، مع تساقط الأمطار المتفرقة على معظم المناطق ».

وكانت قد أجمعت هيئات الأرصاد الأوروبية والروسية على أن منطقة الشرق الأوسط ستكون تحت تأثير واحدة من اعنف العواصف الثلجية عبر تاريخها وذلك نتيجة تعرض الجزء الشمالي من القارة الأوروبية لسلسلة من المرتفعات الجوية التي ستدفع بالموجات القطبية القادمة من سيبيريا والشمال الروسي الى الجزء الشرقي لحوض البحر المتوسط. وأكدت على ان الموجة الثانية من العواصف الثلجية ستضرب كل من سوريا ولبنان والأردن وفلسطين نهاية الأسبوع الحالي.