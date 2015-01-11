رئيس الوزراء الأردني: سنكسر أصابع المتلاعبين بأسعار الغاز أثناء العاصفة هدى

هدد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور المتلاعبين بأسعار اسطوانات الغاز في بلاده بـ”تكسير أصابعهم” بقوة القانون.

وتجددت العاصفة الثلجية “هدى” منتصف ليلة الأحد لتعم معظم مناطق الأردن.

وطالب النسور في حديث للتلفزيون المحلي الاحد المواطنين بتزويد الجهات الحكومية بأسماء المحال والأشخاص الذين يقومون بالتلاعب بأسعار الغاز خلال العاصفة “هدى”، معتبرا أن من يقوم بالتلاعب “يدخل غاز حرام ونار في أحشاء أطفاله”.

وقال نقيب أصحاب محطات المحروقات “مستقلة” فهد الفايز إن هناك نحو 17 حالة تلاعب بالأسعار تم رصدها عبر وسائل الإعلام، من أصل مليون و 700 الف اسطوانة تم توزيعها على الأسواق منذ بداية الشهر الحالي، وهذا أمر لا يعد بحد ذاته ظاهرة.

وأضاف الفايز أن النقابة وجهت توزيع الاسطوانات حتى على البقالات كي يتم تأمينها بسهولة للأهالي، وربما تكون حالات التلاعب فردية، أو عبر أشخاص يشترونها ثم يبيعونها عبر مركباتهم الخاصة، مطالباً بتزويد النقابة بأي معلومة حول التلاعب بأسعار الاسطوانات كي تتخذ بدورها إجراءات عقابية بحقهم.

وكان قد رصد في تقرير سابق نقصا حاداً في اسطوانات الغاز المنزلي والتي يستخدمها الأردنيون للتدفئة بالإضافة إلى استخدامات الطهي، وأدى النقص الحاد في عدد الاسطوانات إلى استغلال بعض التجار للمواطنين بحيث بيعت الاسطوانة الواحدة بما يعادل نحو 30 دولارا أمريكيا، في حين أن قيمتها الحقيقية تبلغ 12 دولارا.

وقال مصدر في شركة مصفاة البترول الأردنية لـ لأناضول إن مراكز تعبئة الغاز التابعة للشركة أنتجت حاجة السوق وزيادة، مرجعا النقص المفترض إلى تهافت بعض المواطنين على شراء كميات كبيرة من الاسطوانات تفوق حاجتهم الفعلية.

ومع ساعات فجر الاحد، بلغ تراكم الثلوج ذروته متسببا في إغلاق مناطق بأكملها وعزلها عن العالم الخارجي، ما دفع برئيس الوزراء الأردني إلى الإعلان عن عطلة رسمية الأحد لكافة الوزارات والدوائر الحكومية وفق التلفزيون الرسمي.

وأدى تراكم الثلوج إلى إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمان، كما أغلقت الثلوج منطقة شمال عمان بالكامل ويجري العمل على فتحها وفق تقرير أصدرته مديرية الأمن العام فجر الاحد.

وفي البلقاء شمال غرب العاصة أدى تساقط الثلوج إلى إغلاق جميع الطرق ويجري العمل على فتحها، والحال ذاتها تنطبق على معظم مدن جنوب المملكة.

وباشرت الأجهزة الرسمية في الأردن بفتح الطرقات منذ الساعات الأولى ليوم الاحد، فيما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن نيتها توجيه نداءات إرشادية للمواطنين ضمن منطقة عمان من خلال نظام الإنذار المبكر، وذلك عند الساعة الخامسة والنصف مساءاً، بعد أن كانت استخدمتها للمرة الأولى السبت.