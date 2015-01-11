'العليا الإسرائيلية' تجمّد قرار اعتقال قاصرين من القدس

قررت المحكمة « الإسرائيلية » العليا اليوم الأحد، تجميد تنفيذ الحبس الفعلي لثلاثة أشهر ونصف للقاصرين محمود مونس وحلاوة أبو سنينة، من مواطني البلدة القديمة في القدس.

وقال محامي نادي الأسير مفيد الحاج، 'إن قرار التجميد جاء عقب تقدّمه للمحكة العليا باستئناف ضد القرار الصادر عن محكمة الاحتلال المركزية، والقاضي بحبس القاصرين لثلاثة أشهر ونصف، علما أن الحكم يعتبر سابقة قامت بها المحكمة المركزية استجابة لاستئناف نيابة الاحتلال ضد قرار محكمة صلح الاحتلال للقاصرين، والتي اكتفت بفرض غرامة مالية على القاصرين بمبلغ (3600 شيقل) و'خدمة الجمهور' لـ(150 ساعة).

يذكر أن سلطات الاحتلال تتهم القاصرين مونس وأبو سنينة بالمشاركة في مواجهات ضد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في عام 2013.